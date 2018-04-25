Operasyonu öğrenip cezaevinden kaçan sahte polis yakalandı

Adana merkezli 10 ilde kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandıranlara yönelik yapılan ’Son Alo’ operasyonunu açık cezaevindeyken öğrenerek firar eden sahte polis yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ’Son Alo’ ismiyle Adana merkezli İstanbul, Ankara, Eskişehir, Edirne, Gaziantep, İzmir, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa’da 73 adrese 5 Nisan günü şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, telefonla aradıkları kişilere kendilerini jandarma, savcı ve polis olarak tanıtıp terör örgütleri ile kandırarak para isteyip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 1’i kadın 59 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan telefon dolandırıcılarının arasında parayı elden alanlar ile hesaplarını kullandıranlar da olduğu öğrenildi. Operasyonda zanlıların sahte çağrı merkezi kurup buradan vatandaşı 155 polis imdat, 156 jandarma imdat, banka ve GSM şirketlerinin müşteri hizmetlerinden arıyormuş gibi yaptığı ya da bilgisayarlara kurulan özel programlarla herhangi bir numaradan arama imkanı buldukları tespit edilmişti. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 49’u tutuklanmış 3’ü serbest kalmış gerisi ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.