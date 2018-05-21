Optisyen iş yerinde intihar etti

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, optik mağazası sahibi Selda G. (40), iş yerinde başından vurulmuş olarak bulundu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kadının, pompalı tüfekle intihar ettiğini belirledi.
Olay, saat 13.30 sıralarında, Cikcilli Mahallesi Ertekinler Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki optik mağazasına gelen çevredekiler, yerde hareketsiz yatan kadını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin incelemesinde kadının iş yeri sahibi Selda G. olduğu ve pompalı tüfekle başından vurulduğu belirlendi. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, Selda G.'nin intihar ettiğini tespit etti. Selda G.'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
FOTOĞRAFLI
Meteoroloji'den Ege ve Marmara için bir uyarı daha: Dolu ve 'süper hücre' geliyor!
Aile dehşeti: Beni aldattın, elimde kasedin var!
Dünyanın en güzel kızı büyüdü! İşte son hali
FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı
CHP'li Eren Erdem'in yurt dışına çıkışına izin verilmedi
Adolf Hitler nasıl ve kaç yılında öldü? Gizem çözüldü
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'tan tutukluluğuna ilişkin son dakika açıklaması!
Oray Eğin'den Muharrem İnce için sert sözler: Atma Ziya
Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti
Bomba iddia: ABD, Suriye’nin kuzeyinden çekiliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum