HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Optisyen iş yerinde intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 17:13 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, optik mağazası sahibi Selda G.

Optisyen iş yerinde intihar etti

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, optik mağazası sahibi Selda G. (40), iş yerinde başından vurulmuş olarak bulundu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kadının, pompalı tüfekle intihar ettiğini belirledi.
Olay, saat 13.30 sıralarında, Cikcilli Mahallesi Ertekinler Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki optik mağazasına gelen çevredekiler, yerde hareketsiz yatan kadını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin incelemesinde kadının iş yeri sahibi Selda G. olduğu ve pompalı tüfekle başından vurulduğu belirlendi. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, Selda G.'nin intihar ettiğini tespit etti. Selda G.'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Optisyen iş yerinde intihar ettiOptisyen iş yerinde intihar ettiOptisyen iş yerinde intihar etti

PARTNERBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne haldeBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne halde
Sinop'ta silahlı kavga: 1 ölüSinop'ta silahlı kavga: 1 ölü
Mersin'de, polisten uyuşturucu şebekesine darbeMersin'de, polisten uyuşturucu şebekesine darbe
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri öncesinde gündem yaratacak iddia! İsmet Özçelik yazdı: Anketler AKP'de moral bozuyor

24 Haziran seçimleri öncesinde gündem yaratacak iddia! İsmet Özçelik yazdı: Anketler AKP'de moral bozuyor

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

CHP'de sıcak saatler! Muharrem İnce'den flaş açıklama

CHP'de sıcak saatler! Muharrem İnce'den flaş açıklama

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

CHP'nin Abdüllatif Şener kararına sert tepki

CHP'nin Abdüllatif Şener kararına sert tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aile dehşeti: Beni aldattın, elimde kasedin var!

Aile dehşeti: Beni aldattın, elimde kasedin var!

FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

İşte Ankara'nın kahramanı! Selde mahsur kalanları tek tek kurtardı

İşte Ankara'nın kahramanı! Selde mahsur kalanları tek tek kurtardı

12 yaşında kaçırılan, 18’indeki 2 çocuk annesi Pelda nasıl öldü?

12 yaşında kaçırılan, 18’indeki 2 çocuk annesi Pelda nasıl öldü?

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Antalya'da eğlence mekanında korku dolu anlar

Antalya'da eğlence mekanında korku dolu anlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.