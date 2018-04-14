HABER

'Orada duruverseydi zaman' İzmirliler ile buluştu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 12:36 | Son Güncelleme

 İZMİR Kültürpark İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde, sanatçı Pınar Ayhan'ın hazırladığı, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarının anlatıldığı müzikal belgesel 'Orada Duruverseydi Zaman'ın İzmir'deki ilk ve tek gösterimi yapıldı.

'Orada duruverseydi zaman' İzmirliler ile buluştu

Mehmet KURT- Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR Kültürpark İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde, sanatçı Pınar Ayhan'ın hazırladığı, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarının anlatıldığı müzikal belgesel 'Orada Duruverseydi Zaman'ın İzmir'deki ilk ve tek gösterimi yapıldı.
İzmir'deki iki özel okulun, okul aile birliklerinin katkılarıyla dün saat 20.30'da Kültürpark İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde, 'Orada Duruverseydi Zaman' adlı müzikal belgesel sahnelendi. Cumhuriyet'in kuruluş yıllarının ve dönüm noktalarının çeşitli anekdotlarla anlatıldığı 2 perdelik müzikal belgeseli, yaklaşık 200 kişi izledi.
Belgeseli hazırlayan sanatçı Pınar Ayhan, gösterim öncesi yaptığı konuşmada, "Orada Duruverseydi Zaman'ı yaklaşık 1.5 yıldır farklı şehirlerde sahneliyoruz. Belgeselimizi ilk tamamladığımızda İzmir'e çok yakışacağını biliyorduk. 1.5 yıl önce ilk İzmir'e geliriz diye yola çıktık, ama nedense olmadı. Şimdi kısmetmiş, İzmirlilerle buluşuyoruz. Yüzyılımızdan hikayeleri, şarkılarıyla birlikte bir müzikal belgesel tadında İzmirliler ile paylaşacağız. Geçmişte neler yaşadık herkese anlatacağız. 'Orada duruverseydin zaman' dedirten anlar, anılar neydi, onların hepsini paylaşmaya anlatmaya gidiyoruz her yere" dedi.
Yaklaşık 3 saat süren iki perdelik müzikal belgeselin ilk bölümünde yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni 86 gün boyunca 10 bin mil yol katederek dünyaya tanıtan Karadeniz Vapuru'nun serüveni, yolculuk boyunca yaşananlar, Çanakkale Savaşları ve Anzaklar, İran Şahı Rıza Pehlevi'nin Ankara'yı ziyareti sebebi ile bir ay gibi kısa bir sürede yazılan Özsoy Operası anlatıldı. Dönemin kostüm, dekor, aksesuar, şiir ve müzikleriyle renklendirilen müzikalin ikinci bölümünde ise köy enstitülerine yer verildi. Gösteri sonunda seyirciler, sanatçı Pınar Ayhan'ı ayakta alkışladı.

FOTOĞRAFLI

'Orada duruverseydi zaman' İzmirliler ile buluştu'Orada duruverseydi zaman' İzmirliler ile buluştu'Orada duruverseydi zaman' İzmirliler ile buluştu'Orada duruverseydi zaman' İzmirliler ile buluştu

La Casa De Papel kavgası büyüyor! Sözcü yazarına yanıt verdiLa Casa De Papel kavgası büyüyor! Sözcü yazarına yanıt verdi
Suriye krizinde son dakika gelişme!Suriye krizinde son dakika gelişme!
Rusya'dan flaş açıklama: Konvoy giriş yaptıRusya'dan flaş açıklama: Konvoy giriş yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Putin'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Putin'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

Korkunç olay için karar verildi! Kayınpederi genç kadına dehşeti yaşattı

Korkunç olay için karar verildi! Kayınpederi genç kadına dehşeti yaşattı

Amcasının istismarından kaçtı! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı

Amcasının istismarından kaçtı! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Korkunç! 13 yaşındaki genç kız...

Korkunç! 13 yaşındaki genç kız...

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattir?

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattir?

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.