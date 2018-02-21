HABER

Orantısız vücut ölçüleri uyuşturucu kuryesini ele verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2018 13:17 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’a uyuşturucu sevkiyatı yapan kuryeyi orantısız vücut ölçüleri ele verdi.Alınan bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Grup Amirliği ekipleri, Diyarbakır’dan gelen yolcu otobüsünde yaptığı denetimde hareketlerinden ve vücut ölçülerinden şüphelendiği Yasin D.’nin üzerinde arama yaptı.

Orantısız vücut ölçüleri uyuşturucu kuryesini ele verdi

Kahramanmaraş’a uyuşturucu sevkiyatı yapan kuryeyi orantısız vücut ölçüleri ele verdi.
Alınan bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Grup Amirliği ekipleri, Diyarbakır’dan gelen yolcu otobüsünde yaptığı denetimde hareketlerinden ve vücut ölçülerinden şüphelendiği Yasin D.’nin üzerinde arama yaptı. Ekipler, aramada şahsın bedenine sarılmış 832 gram kubar esrar, 2.64 gram toz esrar, 80 gram plaka esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan Yasin D, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Orantısız vücut ölçüleri uyuşturucu kuryesini ele verdi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı açıkladı 'Survivor hayatı bitti'

Acun Ilıcalı açıkladı 'Survivor hayatı bitti'

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Son dakika! Ünlü iş adamı Zekeriya Mete FETÖ’den tutuklandı

Son dakika! Ünlü iş adamı Zekeriya Mete FETÖ’den tutuklandı

Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

Ünlü anket şirketinin sahibi Twitter'dan paylaştı! İşte son anket

Ünlü anket şirketinin sahibi Twitter'dan paylaştı! İşte son anket

Beklenmedik gelişme! Nevşin Mengü Adnan Oktar'ın programında! Kedicikler ise...

Beklenmedik gelişme! Nevşin Mengü Adnan Oktar'ın programında! Kedicikler ise...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
180 gönüllü güvenlik korucusu Afrin’e uğurlandı

180 gönüllü güvenlik korucusu Afrin’e uğurlandı

Adana'ya şehit ateşi düştü

Adana'ya şehit ateşi düştü

Yangında mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı

Yangında mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı

Düğüne gider gibi Afrin’e gittiler

Düğüne gider gibi Afrin’e gittiler

Samsun’da yasa dışı bahis ve tefeci operasyonu: 20 gözaltı

Samsun’da yasa dışı bahis ve tefeci operasyonu: 20 gözaltı

Otomobil tarlaya uçtu: 6 yaralı

Otomobil tarlaya uçtu: 6 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.