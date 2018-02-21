Orantısız vücut ölçüleri uyuşturucu kuryesini ele verdi

Kahramanmaraş’a uyuşturucu sevkiyatı yapan kuryeyi orantısız vücut ölçüleri ele verdi.

Alınan bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Grup Amirliği ekipleri, Diyarbakır’dan gelen yolcu otobüsünde yaptığı denetimde hareketlerinden ve vücut ölçülerinden şüphelendiği Yasin D.’nin üzerinde arama yaptı. Ekipler, aramada şahsın bedenine sarılmış 832 gram kubar esrar, 2.64 gram toz esrar, 80 gram plaka esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan Yasin D, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.