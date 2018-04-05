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Ordu-Aybastı Jandarma Komutanı FETÖ’den gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 13:11 | Son Güncelleme

Ordu’nun Aybastı İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Y., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Aydın merkezli 9 ilde yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Ordu’nun Aybastı İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Y., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Aydın merkezli 9 ilde yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, Ordu’nun Aybastı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ahmet Y.’nin de aralarında bulunduğu 10 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Yüzbaşı Ahmet Y., Ordu’dan soruşturmanın sürdüğü Aydın’a götürüldü.

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