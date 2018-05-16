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Ordu'da 38 yaşındaki Yılmaz Çakır, Kadir İnanır sevgisi yüzünden intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 19:26 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Kadir İnanır'ı görmek istediğini söyleyen bir şahıs, binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çocuklarına Kadir, Alyazmalım ve Asa ismini verdiği öğrenilen Yılmaz Çakır (38), 2 saat süren ikna çabalarının ardından çatıdan inmeyi kabul etti.

Sanatçı Kadir İnanır’ı görmek istediğini, o yüzden ünlü sanatçının memleketi Fatsa’ya kadar geldiğini söyleyen 38 yaşındaki Yılmaz Çakır, bir binanın 5. katına çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Çevrede güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından, polislerle Yılmaz Çakır arasında ikna çalışmaları başladı.

"BABAMDAN DAHA ÇOK SEVİYORUM"

Polisin 2 saat süren ikna çalışmaları sonuç verdi ve Yılmaz Çakır aşağı inmeyi kabul etti. Kadir İnanır sevgisi yüzünden intihar teşebbüsünde bulunduğunu ifade eden Yılmaz Çakır, “Karabüklüyüm ve ailemle birlikte buraya zor şartlarla geldim. Kadir İnanır sevgisi yüzünden psikolojim bozuldu. Kendisini gerçek babamdan daha çok seviyorum. Hep aklım fikrim kendisinde. Kaç kere kendisi ile görüşmek için İstanbul’a gittim fakat hiç birinde de görüşemedim. İstanbul’da da intihara kalkıştım onunla görüşebilmek için fakat beni kandırarak aşağı indirdiler.

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'Kadir İnanır ile görüştürüyorum' deyip beni kandırdılar. Bana memleketi Fatsa’da olduğu söylendi. Ben de hemen buraya gelmek için yardım toplaya toplaya geldim. Buraya geldim ve kendisinin burada olmadığı görünce çok üzüldüm. Ben çocuklarıma bile oynadığı filmlerdeki karakterlerin isimlerini koydum. Kendisi ile bir kez görüşmek istiyorum. Ben onun çobanı olmak istiyorum. Küçüklüğümden bu yana geliyor ona karşı hayranlığım. Kendisi ile bir kez yüz yüze görüşsem dünyanın en mutlu insanı ben olurum" diye konuştu.

NAA

Ailesi ile Fatsa’da bir parkta kaldığını ifade eden Yılmaz Çakır, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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ordu Kadir İnanır yılmaz çakır alyazmalım intihar

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