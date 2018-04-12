Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Ünye Cumhuriyet Savcılığınca Ünye ilçesinde fuhşa teşvik ve aracılık eden, yer ve imkân sağlayan şüpheli şahıslara yönelik yaklaşık 3 ay kadar süren çalışmalar neticesinde Ordu Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 11 Nisan 2018 günü saat 07.00’de eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Operasyonda fuhşa sürüklenen 4’ü Türk, 9’u yabancı uyruklu toplam 13 mağdur kadın kurtarılırken, 3’ü yabancı uyruklu, 11’i Türk olmak üzere toplam 14 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
SERVET KAZANMIŞLAR
Şüpheli 14 şahsın ikametlerinde ve fuhuş yaptırılan ikametlerde yapılan aramalarda fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen toplam 95 bin 550 TL, 3 bin 100 dolar, 150 euro, 200 Lari para, 2 adet altın kolye, 2 adet altın bileklik, 1 adet altın zincir, 2 adet altın yüzük, 1 adet kurusıkı tabanca, 6 adet fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İHA
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