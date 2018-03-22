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Ordu Devlet Hastanesinde yangının sebebi belli oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 13:22 | Son Güncelleme

Ordu Devlet Hastanesinde öğle saatlerinde çıkan yangının sebebi belli oldu.Ordu Devlet Hastanesi’nin ek binasının zemin katında bulunan depoda bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, sigara izmariti atılması sonucu yangın merdivenin zemin bölümünde uygunsuz olarak depolanan malzemelerin tutuşması sonucu meydana geldiği belirlendi.Hastane yönetimi tarafından yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu Devlet Hastanesinde yangının sebebi belli oldu

Ordu Devlet Hastanesinde öğle saatlerinde çıkan yangının sebebi belli oldu.
Ordu Devlet Hastanesi’nin ek binasının zemin katında bulunan depoda bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, sigara izmariti atılması sonucu yangın merdivenin zemin bölümünde uygunsuz olarak depolanan malzemelerin tutuşması sonucu meydana geldiği belirlendi.
Hastane yönetimi tarafından yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu Devlet Hastanesinde yangının sebebi belli oldu

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