Ordu Devlet Hastanesinde yangının sebebi belli oldu

Ordu Devlet Hastanesinde öğle saatlerinde çıkan yangının sebebi belli oldu.
Ordu Devlet Hastanesi’nin ek binasının zemin katında bulunan depoda bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, sigara izmariti atılması sonucu yangın merdivenin zemin bölümünde uygunsuz olarak depolanan malzemelerin tutuşması sonucu meydana geldiği belirlendi.
Hastane yönetimi tarafından yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son dakika! Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon: 27 gözaltı
Edirne'de kar yağışı başladı! İşte son hava durumu raporu
Üniversitede ilişki skandalı! Herkesin ortasında...
YPG/PKK yandaşları SPD binasını işgal etti
Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var
Flaş açıklama: Şam, saldırılara yanıt vermeye hazır
İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!
Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti
WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin'
Zinayla suçladıkları çifti kanalizasyon pisliğine buladılar
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum