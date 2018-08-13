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Ordu'nun Ünye ilçesindeki berberlerden 'Amerikan tıraşı' kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 17:08 | Son Güncelleme

Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan 10 erkek berberi Amerika'ya tepki göstermek adına 'Amerikan tıraşı' yapmama kararı aldı.

Ordu'nun Ünye ilçesindeki berberlerden 'Amerikan tıraşı' kararı

Amerika ile Türkiye arasında yaşanan gerginlik nedeniyle Amerika'ya tepki gösteren Ünye ilçesindeki 10 erkek berberi, 'Amerikan tıraşı' yapmama kararı alıp işyerlerinin camlarına 'Amerikan tıraşı yapmıyoruz' yazısı astı. Müşteriler de alınan bu karar destek verdi.

'AMERİKAN TRAŞINI YASAKLIYORUM'

20 yıllık berber olan Ruhi Taş, "Amerikan tıraşını yasaklıyorum, Amerika'yı protesto ediyorum" dedi.
Berber Fatih Memiş ise, "Doların yükselişinden dolayı tepki göstermek amacıyla işyerimizin camına yazı yazdık ve Amerikan tıraşının yapılmayacağımızı duyurduk. Müşteriler de bu tepkimizi olumlu karşıladılar" diye konuştu.
Ünye'de 10 yıllık berber olan Emrah Sül ise doların son dönemlerde artışı nedeniyle kendilerinin de duruma tepki göstermek istediklerini belirterk müşterilerinin bu durumu olumlu karşıladıklarını söyledi.

'ÇOK GÜZEL BİR KURAL GETİRMİŞLER'

Berbere tıraş olmaya gelen ve yazıyı gören Mehmet Kapan ise alınan kararı desteklediğini belirterek, "Amerika bize istediği kadar uygulama yapabilir doğal haklarıdır. Ama buna hangi partiden olursa olsun şu anki hükümetimize karşı muhalefette bulunmaması lazım. Herkesin birlik ve beraberlik içinde olması lazım. Esnafımızın da tepkisini ortaya koyarak böyle bir uygulama yapmasını doğru buluyorum. Çünkü birlik beraberlik olma zamanıdır. Çok güzel bir kural getirmişler. İnşallah diğer esnafa da örnek olur bu uygulama" dedi. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 74 yorum
gerisini Amerika düşünsün artık
@losoender baş harfi büyük yazmamalıydın olmadı şimdi,
geri zakalı bunlar
amerikan traşı mı kaldı . 90 lı yılların modası idi. ama bu tepkiden ABD çok zarar görür ya
HELAL BE NE AKIL TÜRK AKLI İŞTE HELAL
Çok güldüm vallahi
Hah simdi oldu... dolar hizla 4 liranin altina iner simdi..m
UMARIM DÜNYA MEDYASI BUNU GÖRMEZ . BİRDE REZİL OLMAYALIM DÜNYA KAMUOYUNA .
İyice bokunu çıkardılar bizi zora düşüren hep cehalet olmuştur
Ekonomi düze çıktı demi şimdi:):)
AMERİKAN MÜZİKLERİNDEN BAŞLAYIP FESFODLARI CAFELERİNE KADAR HEPSİNE GiTMEME KAMPANYASI BAŞLATILMALI SADECE YERLİ KULLANILMALI !!!!!!!!! BAKIN NASIL SES GETİRİYOR !!!!!!!!!!!!
Döner cacık pilav üstü kuru.... bayılıyoz zaten kendi pokumuzu,Amerikan kaşığı ile yemeye!
HARBİDEN GERİ ZEKALI BİR TOPLUMUZ.ULAN AHMAKLAR BİRİNİZDE KIZIP ONLARDAN ÖNCE MARSA VARMAYI NEDEN DÜŞÜNMÜYOR.
şimdi amerika düşünsün. ülkemin parlak beyinli insanları. yarın dolar 5₺ 1 haftada 3.5₺ olur
kafayı yedi bu millet iyide bu ülkeyi bu hele getiren kim onlara bi tepki yokmu
koyun beyinliler.sizi parayla mi basimiza verdiler.sizin ben beyninizi....
telefonu ne markaymis bu berber arkadasin ulke ne halde millet reklam pesinde tabi canim ulkemde gazetecilik ayaga dustugu icin magazin para ediyor
John Trovolta tıraşı isteyene,Gundi Makak tıraşı mı yapacanız heee?!Travolta da İmerikalı!Ivan Drago (Raki 4)Rus traşı isteyene Gomunist traşı da mı yohtir diyeceniz?nirde bu ülkenin Berberler fidirasyonu başkanı
Ne arabesk toplumuz ya..!! Derdimiz Amerikan traşı..!!Derdimiz Amerika doları..Yarın bugün dışa bağımlı olduğumuz için zamlar kazık gibi girince kimse ses çıkartmayacak..!!Üretimi olmayan toplum iflas etmeye mahkumdur..!!
Turp efendi totosuyla gülüyordur eminim
aha şimdi amerika yandı
hakkaten yazik!insan yorum yapamiyor
tavsan daga kizmis dagin haberi olmamis. Amerikalilar simdi yuzyilin arastirmasini yaparlar "amerikan tirasi" nedir patetti varmi, kimdedir,standartlari nelerdir.??? iyi olmus onumuzdeki onyili bunu cozmek icin ugrasirlar da bizimle ugrasmazlar....
Tam bize göre her şeyi magazinleştiriyoruz..hafife alıyoruz..
hahaha allahım. bu karadeniz insanı niye bukadar salak
Adamlar da lütfen yapın diye diye sesleri kısıldı,bunun adı işsizlik yapmazsan yapma gelen müşteri bakacak yapmıyor diğer berbere gider sen kaybedersin hacı
TÜRKİYEDEN EKMEK YİYEN POPÇULAR TOPÇULARDAN NEDEN SES SEDA YOK !!!! HEPSİ SUS PUS MÜBAREKLER !!!!!!
@kemal_1979_ubckb O KADAR YALAKA POPÇU TOPÇU VAR HİÇBİRİ SES ÇIKARMIYO İYİĞÜNDE OLSA HEPSİ YALAKALIKTA SINIR TANIMAZ .
şimdi amerika yandı. İşte bizde sizi böyle batıracaz.Lan kardeşim bu kafaya sahip olduğumuz için bu haldeyiz.Bilmem amerikan traşinı yasaklayarak,bilmem bu ürünleri almayarak protesto ederek ile olacak iş değil.Hadi alamayalım şimdi bu resmi çektiğin bu resmi paylaşım yaptığın cihaz hangi ülkeye ait çok merak ettim
bunlar hep Çok hamsi yemekten
reklam kokulu hareket
Aklınıza tüküreyim
bence iphone alanlari cazalandirsak daha iyi ülkenin parasini abdye veriyolar hemde buyuk ölçüde
ABD bittin sen oğlum.
american traşı yasaklıyor ama iphone kullanıyor
Allah akıl versin merak ediyorum en son ne zaman o dedikleri tıraşı yapmışlar
işte bizim aklımız bu kadar çalıştığı için bu kadar ileri bir medeniyetiz
trump ın ve amerikan merkez bankasının bu olaya nasıl tepki vereceğini merak ediyorum..amerikan trasına hayırrrr
BİZ BU AKILLA UZAYA BİLE KOLONİ KURARIZ.
portakalda bıçaklamıştınız dimi ama hollandadan almışız 2 milyar euro borç la nasıl oluyor bu işler hele bi anlatın berberler :)
En etkili yöntem bu olsa gerek ...
"KES TRAŞI" DİYORUZ ARTIK abd YE HADİ HAYIRLISI..
Moğol traşı olsun. Özümüze benzeyelim.
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