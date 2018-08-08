Ordu Tünelde otomobil alev aldı, zincirleme kaza meydana geldi

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ ORDU, (DHA)Tünelde otomobil alev aldı, zincirleme kaza meydana geldi Ordu'nun Perşembe ilçesinde, tünelde bir araç aniden alev aldı. Otomobile çarpmamak için manevra yapan 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, can kaybı ve yaralanma olmadı. Ordu'nun Peşembe ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Nefise Akçelik Tüneli içinde seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Alevleri gören 4 araç sürücüsü, kontrolünü yitirdi, zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Alev alan otomobil yapılan müdahale ile söndürüldü.

