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Ordu - Tünelde otomobil alev aldı, zincirleme kaza meydana geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 07:44 | Son Güncelleme

Ordu - Tünelde otomobil alev aldı, zincirleme kaza meydana geldi

Ordu - Tünelde otomobil alev aldı, zincirleme kaza meydana geldi

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