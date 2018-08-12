Ordu'yu ayağa kaldıran olay! Seri katil şüphesi

Ordu'nun Akkuş ilçesi Çamalan Mahallesi'nde evde 3 gün önce 2 kişi gasp edildi. Elleri tersten kelepçelenerek 2 bin 300 TL parası çalınan ismi öğrenilemeyen 2 kişi, kelepçelerden kurtularak polisten yardım istedi. Akkuş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin çalışması sonucu gasp olayını gerçekleştirdiği iddia edilen Mehmet Ali Ç., dün yakalandı.
HIRSIZLIKTAN SABIKASI VAR
Hayvan hırsızlığından sabıkası bulunan Mehmet Ali Ç.'nin evinde yapılan aramada, 3 Mayıs günü Dağyolu Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinde kaybolan, yapılan aramalarda 8 kilometre uzakta, ormanlık alanda cesedi bulunan Şeker Köseoğlu adlı kadına ait av tüfeği ve çalınan 4 hayvanından biri ele geçirildi.
Yine evde 31 Temmuz günü Akkuş ilçesi Karaağaç Tepesi Mahallesi'ndeki evlerinde tüp gazdan zehirlenerek öldüğü iddiasıyla işlem yapılan Senai Türedi (54) ve Ümit Türedi (55) çiftinden birine ait cep telefonu bulundu.
1 CİNAYETİN FAİLİ, 2'SİNİN ŞÜPHELİSİ
Bunun üzerine jandarma soruşturmayı genişletti.
Yapılan araştırmada, Şeker Köseoğlu'nu Mehmet Ali Ç.'nin öldürdüğü saptandı.
(Şeker Köseoğlu)
Araştırmada, tüp gazdan zehirlenerek öldüğü şüphesiyle işlem yapılan Senai Türedi ve Ümit Türedi çiftinin de cinayete kurban gittiği belirlendi. Mehmet Ali Ç.'nin bu cinayetle ilgili bağlantısı araştırılıyor.
8 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ OLAYLARIN TÜM BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR
Akkuş ve Ünye'de son bir yıl içinde kayıp 1 kadın ölü bulundu, 2 kişi tüp gaz zehirlenmesi sonucu, 5 kişi de iki ayrı ev yangınında şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti.
Şüphelinin bu kişilerin ölümüyle ilgili bağlantısının olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Akkuş İlçe Jandarma Komutanlığı'nda halen işlemleri devam eden Mehmet Ali Ç.'ye bu olaylarda yardım eden başka bir kişinin olup olmadığı da tespit edilmeye çalışılıyor.
HIRSIZLIK YAPACAĞI EVİ ŞAŞIRMIŞ
Bu arada, Mehmet Ali Ç.'nin 2 kişinin gasp edilmesi olayıyla ilgili ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı.
9 ay önce cezaevinden çıkan Mehmet Ali Ç.'nin, hayvan hırsızlığı yapmak için gündüz bir evde keşif yaptığı, gece de hırsızlık amacıyla gittiği evi şaşırınca yanlışlıkla başka bir eve girdiği, burada 2 kişinin ellerini tersten kelepçeleyip 2 bin 300 TL para ile cep telefonlarını gasp ederek kaçtığı saptandı.
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