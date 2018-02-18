HABER

Ordu’da baca yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2018 12:19 | Son Güncelleme

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir işletmenin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.Edinilen bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Şarkiye Mahallesi Sırrı Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi.

Ordu’da baca yangını

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir işletmenin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Edinilen bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Şarkiye Mahallesi Sırrı Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir işletmenin çatı katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, ilk olarak binanın çatı katına çıkarak incelemelerde bulundu. İşletmeye ait bacadan çıkan yangın, diğer binalara sıçramadan ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Ordu’da baca yangını

Ordu’da baca yangını

Ordu’da baca yangını

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'de skandal: Öğretmen öğrencisi ile arabada basıldı!

ABD'de skandal: Öğretmen öğrencisi ile arabada basıldı!

4 yaşındaki küçük kızın tecavüze uğradığı olayda aileyi çileden çıkaran gelişme!

4 yaşındaki küçük kızın tecavüze uğradığı olayda aileyi çileden çıkaran gelişme!

Soyağacında daha eski tarihlere nasıl gidilir?

Soyağacında daha eski tarihlere nasıl gidilir?

Beyaz Saray: Türkiye Afrin'de kimyasal silah kullanmadı

Beyaz Saray: Türkiye Afrin'de kimyasal silah kullanmadı

İstanbul'da bu sabah! Çorbacıda silahlar konuştu: yaralılar var!

İstanbul'da bu sabah! Çorbacıda silahlar konuştu: yaralılar var!

Kurtlar'dan teklif bekliyor!

Kurtlar'dan teklif bekliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bafra’da huzur denetimi

Bafra’da huzur denetimi

Hafriyat yüklü kamyonda yangın

Hafriyat yüklü kamyonda yangın

Karabük'te yaşlı adam tren altında kalmaktan son anda kurtarıldı

Karabük'te yaşlı adam tren altında kalmaktan son anda kurtarıldı

Tel Abyad'dan Akçakale'ye taciz ateşi

Tel Abyad'dan Akçakale'ye taciz ateşi

Garsonu öldürdükten sonra annesi ile kız kardeşini görmek için evine gitmiş

Garsonu öldürdükten sonra annesi ile kız kardeşini görmek için evine gitmiş

İnşaat işçisine terör propagandasından gözaltı

İnşaat işçisine terör propagandasından gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.