Ordu’da baca yangını

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir işletmenin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Şarkiye Mahallesi Sırrı Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir işletmenin çatı katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, ilk olarak binanın çatı katına çıkarak incelemelerde bulundu. İşletmeye ait bacadan çıkan yangın, diğer binalara sıçramadan ekipler tarafından kontrol altına alındı.