Ordu’da bir kişi evde ölü bulundu

Ordu’nun Kumru ilçesinde bir şahıs, evde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ömer Şahin isimli şahıs ilçeye bağlı Demircili Mahallesi’nde bulunan bir evde ölü bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bilinen adreste çalışma başlattı. Şahsın cenazesi, Kumru Devlet Hastanesine morguna götürülürken, ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu belli olacağı kaydedildi.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikatını sürdürüyor.