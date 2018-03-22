Ordu’da çatı katı yangını

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın paniğe sebep oldu.
Altınordu ilçesi Yeni Mahalle Alparslan Türkeş Caddesi 318 Sokak’ta 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanan olmadı.
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