Ordu’da çatı katı yangını

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Altınordu ilçesi Yeni Mahalle Alparslan Türkeş Caddesi 318 Sokak’ta 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanan olmadı.