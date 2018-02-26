Ordu’da daire yangını

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir apartmanın zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre olay, Karşıyaka Mahallesi Karşıyaka Bulvarı üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın zemin katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine kısa sürede Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra, 112 Acil Servis ekipleri, polis ekipleri ve tedbir amaçlı dogalgaz yetkilileri intikal etti. İtfaiye ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu, soğutma çalışmaları yaparak yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Öte yandan mahalle sakinleri, daire sahibinin bir süredir burada olmadığını ve yangının çıktığı dairenin madde bağımlısı kişiler tarafından kullanıldığını iddia etti.
Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
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