Ordu'da denize düşen 2 kişi öldü

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'da gezmek için gittikleri rıhtımda denize düşen Şafak Ekmekçi (23) ile Rafet Bekiroğlu (48) hayatını kaybetti.
Olay, dün gece yarısı Altınordu ilçesindeki rıhtımda meydana geldi. Gezmek için rıhtıma giden Şafak Ekmekçi ve Rafet Bekiroğlu, olta ile balık tutanları seyredip, şehrin manzarasını izledi. Bir süre sonra Şafak Ekmekçi ve Rafet Bekiroğlu'nun denize düştüğünü farkeden çevredekiler, durumu polise haber vererek yardım istedi. Polis ve itfaiye dalgıçları ile kurtarma ekipleri olay yerine gelerek, çevredeki balıkçı teknelerinin de yardımıyla Şafak Ekmekçi ve Rafet Bekiroğlu'nu denizden çıkardı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen, Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ekmekçi ve Bekiroğlu, kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!
AK Parti'de bu isimler 24 Haziran'da aday olmayacak!
HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Muhalefetin ittifakına mı katılıyor?
Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar
Turgutlu'da "hayır demek ne mümkün" yanıtıyla nikahı iptal olan gelin ve damat konuştu
İsrailli vekilden insanlık dışı açıklama
Genç kızın otostop macerası faciayla bitti
''Baldızımla birliktesin. Kız kardeşimle de yakaladım' Aşk mesajlarını okuyunca çılgına döndü
Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil
Okuyucu Yorumları 0 yorum