HABER

Ordu'da denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2018 21:07 | Son Güncelleme

ORDU’nun Fatsa ilçesinde, denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Ordu'da denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU’nun Fatsa ilçesinde, denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan 3 kişinin hayati tehlikesi sürüyor.
Olay, Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi Çamlık mevkiinde meydana geldi. Bilal Sarmak (34), Kübra Sarmak (14) ve Elif Sarmak (21) denize girdi. Akıntıya kapılan 3 kişi, bir anda suda çırpınmaya başladı. Çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılan 3 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Ordu'da denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

PARTNERHareketliliği fark ettiler ama... Çıkanı görünce...Hareketliliği fark ettiler ama... Çıkanı görünce...
UBER'e tepkili taksiciler, Bodrum yollarını sarıya bürüdüUBER'e tepkili taksiciler, Bodrum yollarını sarıya bürüdü
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iğrenç olay! Belediye otobüsünde erkek...Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iğrenç olay! Belediye otobüsünde erkek...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muğla'nın Bodrum ilçesi karıştı! Yüzlerce taksici UBER yüzünden trafiği kilitledi!

Muğla'nın Bodrum ilçesi karıştı! Yüzlerce taksici UBER yüzünden trafiği kilitledi!

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Genç kız Erdoğan'a seslendi

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Genç kız Erdoğan'a seslendi

Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi!

Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi!

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak 'Meral Akşener' tweeti

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak 'Meral Akşener' tweeti

Sağlık Bakanlığından 'Meksika biber hapı' uyarısı

Sağlık Bakanlığından 'Meksika biber hapı' uyarısı

Mustafa Ceceli eleştirilere yanıt verdi: İftira atıyorsan...

Mustafa Ceceli eleştirilere yanıt verdi: İftira atıyorsan...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samsun'daki korkunç cinayet güvenlik kamerasına yansıdı!

Samsun'daki korkunç cinayet güvenlik kamerasına yansıdı!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iğrenç olay! Belediye otobüsünde erkek...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iğrenç olay! Belediye otobüsünde erkek...

Samsun'un İlkadım ilçesinde 'yok artık' dedirten olay! 2 lira için değer miydi?

Samsun'un İlkadım ilçesinde 'yok artık' dedirten olay! 2 lira için değer miydi?

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Otobüs sürücüsünden örnek hareket!

Otobüs sürücüsünden örnek hareket!

Başkent'te kan donduran eski koca dehşeti! Ev hapsi, işkence, darp...

Başkent'te kan donduran eski koca dehşeti! Ev hapsi, işkence, darp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.