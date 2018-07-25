Ordu'da denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU’nun Fatsa ilçesinde, denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan 3 kişinin hayati tehlikesi sürüyor.

Olay, Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi Çamlık mevkiinde meydana geldi. Bilal Sarmak (34), Kübra Sarmak (14) ve Elif Sarmak (21) denize girdi. Akıntıya kapılan 3 kişi, bir anda suda çırpınmaya başladı. Çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılan 3 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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