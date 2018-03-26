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Ordu’da depo yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 08:38 | Son Güncelleme

Ordu’nun Kumru ilçesinde meydana gelen yangında, yaklaşık 50 bin TL’lik maddi zarar oluştu.Edinilen bilgilere göre yangın, ilçeye bağlı Yeni Ergen Mahallesi Tepedağ Sokak’ta meydana geldi.

Ordu’nun Kumru ilçesinde meydana gelen yangında, yaklaşık 50 bin TL’lik maddi zarar oluştu.
Edinilen bilgilere göre yangın, ilçeye bağlı Yeni Ergen Mahallesi Tepedağ Sokak’ta meydana geldi. Osman Nuri Tübey’e ait bir depoda bulunan kalorifer sisteminden başladığı öne sürülen yangın, kısa sürede büyüyerek yakında bulunan ambara sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Bir süre sonra olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma ekipleri intikal etti. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yaklaşık 50 bin TL’lik maddi zarar oluştu
Öte yandan yangında, kalorifer sisteminin yanı sıra, depoda bulunan ATV tipi arazi motoru ve tarım araçları da yanarak kullanılamaz hale geldi. Ambarda ise günlük kullanılan eşyalar kül oldu. Yaklaşık 50 bin TL’lik maddi zararın meydana geldiği yangında ölen ya da yaralanan olmazken, jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma baslatti.

Ordu’da depo yangını

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Ordu’da depo yangını

Ordu’da depo yangını
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Ordu’da depo yangını

Ordu’da depo yangını
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Ordu’da depo yangını

Ordu’da depo yangını
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Ordu’da depo yangını

Ordu’da depo yangını
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Ordu’da depo yangını

Ordu’da depo yangını
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Ordu’da depo yangını

Ordu’da depo yangını
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Ordu’da depo yangını

Ordu’da depo yangını
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