HABER

Ordu’da feci kaza: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 23:39 | Son Güncelleme

Ordu’nun Altınordu ilçesinde meydana gelen feci kazada 4 kişi yaralandı.Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde meydana gelen feci kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 06 AD 1382 çekici plakalı tır ile 61 K 10937 dorse plakalı tır çarpıştı. İki tırın çarpışması sonucu 52 AH 033 plakalı otomobil ve bir pikap kazanın ortasında kalarak sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri intikal etti. Hurdaya dönen araçlardan çıkartılan sürücüler, şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen araçlar ise çekici ve vinç vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı. Belediye temizlik ekipleri de yola saçılan parçaları temizledi.
Kazada can kaybının yaşanmaması teselli olurken, polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu’da feci kaza: 4 yaralı

1 / 6

Ordu’da feci kaza: 4 yaralı

Ordu’da feci kaza: 4 yaralı
2 / 6

Ordu’da feci kaza: 4 yaralı

Ordu’da feci kaza: 4 yaralı
3 / 6

Ordu’da feci kaza: 4 yaralı

Ordu’da feci kaza: 4 yaralı
4 / 6

Ordu’da feci kaza: 4 yaralı

Ordu’da feci kaza: 4 yaralı
5 / 6

Ordu’da feci kaza: 4 yaralı

Ordu’da feci kaza: 4 yaralı
6 / 6

Ordu’da feci kaza: 4 yaralı

Ordu’da feci kaza: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!

Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!

Kayserispor 0 - 5 Fenerbahçe maç özeti (Puan durumu)

Kayserispor 0 - 5 Fenerbahçe maç özeti (Puan durumu)

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın oğlunun adı...

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın oğlunun adı...

CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi

CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erkek öğrenciye okulda toka takılması kriz yarattı!

Erkek öğrenciye okulda toka takılması kriz yarattı!

Kayseri'de korkunç kaza! Çatıya uçtu

Kayseri'de korkunç kaza! Çatıya uçtu

Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı

Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı

Bu görüntünün ardından büyük sürpriz

Bu görüntünün ardından büyük sürpriz

12 katlı iki binanın sakinleri şaşkın... 'Rezil olduk'

12 katlı iki binanın sakinleri şaşkın... 'Rezil olduk'

Kayseri'de korkunç kaza: Yaralı küçük çocuk çatıya uçtu!

Kayseri'de korkunç kaza: Yaralı küçük çocuk çatıya uçtu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.