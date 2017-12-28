Ordu'da FETÖ'den 14 gözaltı

ORDU, (DHA) - ORDU Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve örgütün 'mahrem askeri yapılanması' kapsamında Ordu merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında görevlerinden daha önce ihraç edilen askerlerin de olduğu 14 asker gözaltına alındı. Ordu Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin halen işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
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