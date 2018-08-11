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Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 21:05 | Son Güncelleme

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, çekici ile fındık işçilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 8 yaralı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'nun Altınordu ilçesinde, çekici ile fındık işçilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Kaza, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Dörtyol Kavşağı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Azmi Şahin yönetimindeki 52 M 2052 plakalı minibüs, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen çekici ile çarpıştı. Kazada fındık hasadından dönen 8 işçi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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