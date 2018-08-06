Ordu'da fuhuş operasyonu: 16 gözaltı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'nun Altınordu ilçesinde, 10'u yabancı uyruklu 15 mağdur kadına fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 3'ü yabancı uyruklu, 16 şüpheli gözaltına alındı.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Altınordu ilçe merkezinde, fuhşa teşvik ve aracılık eden, yer ve imkan sağlayan şüphelilere yönelik 3 ay süren çalışmalar sonucunda, eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Fuhşa sürüklenen 10'u yabancı uyruklu 15 mağdur kadın olduğu belirlendi. Bu kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen 3'ü yabancı uyruklu 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait ikamet ve fuhuş yaptırılan yerlerde yapılan aramada ise fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen 90 bin TL'ye de el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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