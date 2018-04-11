Ordu'da fuhuş operasyonu: 50 gözaltı

ÜNYE (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Ünye ilçesinde, eş zamanlı olarak birçok adrese yapılan fuhuş operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı.
Ünye İlçe Emniyet Müdürülğü ekipleri tarafından yapılan ve çevik kuvvetin de destek verdiği operasyonda çok sayıda adrese bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bazı otel işletmeleri ile mahallelerde fuhuş amaçlı kullanıldığı tespit edilen evlere yapılan baskında aralarında 10'u yabancı uyruklu kadınların da bulunduğu 50 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.
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