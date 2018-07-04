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Ordu'da iki ayrı kazada, 10 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 10:53 | Son Güncelleme

ORDU’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen biri zincirleme, iki ayrı trafik kazasında, 10 kişi yaralandı.

Ordu'da iki ayrı kazada, 10 kişi yaralandı

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen biri zincirleme, iki ayrı trafik kazasında, 10 kişi yaralandı.
Samsun-Ordu karayolu Dolunay kavşağında Yeşim Kartal yönetiminde ki 52 FC 823 plakalı otomobil ile Onur Çavuşoğlu yönetiminde ki 52 RF 040 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler Kartal ve Çavuşoğlu yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
İkinci kaza ise Samsun-Ordu karayolu Aybastı kavşağında meydana geldi. Cevdet Afşar yönetimindeki 42 DJS 08 plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen Kadir Gündüz yönetimindeki 52 KB 382 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otomobil de yine kırmızı ışıktaki Turan Büyük ve Mehmet Ali Kılıç yönetimindeki otomobillere çarptı.
Zincirleme kazada, sürücüler ile birlikte araçlarda buluna Zeynep Gündüz, Edanur Büyük, Ayşe Büyük, Gül Kılıç ve Muhammet Kılıç yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çağırılan sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Ordu'da iki ayrı kazada, 10 kişi yaralandı

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