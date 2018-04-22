Ordu’da itfaiye aracı uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Ordu’nun Korgan ilçesinde bir yangına takviye için giden itfaiye aracının uçuruma yuvarlanması sonucu 2 itfaiye eri yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Korgan ilçesine bağlı Tepealan Mahallesi’nde bulunan bir atölyede yangın çıktı. Yangına Kumru itfaiyesinden de takviye istendi. Yola çıkan araç, Korgan ilçesine bağlı Aşağı Koşpınar Mahallesi’nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 itfaiye eri hafif şekilde yaralanırken, araçta ise büyük hasar oluştu. Şarampole yuvarlanan itfaiye aracı vinç yardımıyla çıkartılırken, Korgan’daki yangında ise atölyenin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.