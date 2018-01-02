Ordu'da kaza: 1 ağır yaralı

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Fatsa ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Sezgin Küçük, ağır yaralandı.

Kaza, Fatsa ilçesi Samsun- Ordu Karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sezgin Küçük yönetimindeki 52 KB 556 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Otomobil içinde sıkışan sürücü Küçük, itfaiye ekiplerinin çabaları ile araçtan çıkarıldı. Ağır yaralanan sürücü, çağrılan ambulansla ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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