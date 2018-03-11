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Ordu’da kıraathaneye silahlı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 18:58 | Son Güncelleme

Ordu’da, bir kıraathaneye silahlı saldırı düzenleyip kaçan yaşı küçük şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre olay, Karşıyaka Mahallesi 907.

Ordu’da kıraathaneye silahlı saldırı

Ordu’da, bir kıraathaneye silahlı saldırı düzenleyip kaçan yaşı küçük şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Karşıyaka Mahallesi 907. Sokak’ta bulunan bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, yaşı küçük olan S.H. isimli şahıs, akraba oldukları öğrenilen ve aralarında husumet olduğu ileri sürülen B.C. isimli şahsın kıraathanesine gelerek 3 el ateş etti. Saldırıda, şans eseri yaralanan olmazken, şahıs ise olay yerinden araçla uzaklaştı.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, saldırıyı gerçekleştiren yaşı küçük şahsı kısa sürede kaçtığı araçla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahsın üzerinden, ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, saldırıyı gerçekleştiren şahıs Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Ordu’da kıraathaneye silahlı saldırı

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