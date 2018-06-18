Ordu'da otomobil ile patpat çarpıştı: 9 yaralı

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Fatsa ilçesinde otomobil ile patpat diye bilinen tarım aracının çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Kaza, Ordu-Samsun karayolunun Bolaman sahil yolu 1'inci kilometresinde meydana geldi. Abdullah Reisoğlu yönetimindeki 06 FP 9529 plakalı otomobil ile Levent Demirbaş yönetimindeki patpat çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte Emriye Demirbaş, Alperen Demirbaş, Zeynep Zühal Demirbaş, Nefise Reisoğlu, Yasemin Cezan, Ahsen İpek Cezan ve Muhammet Cezan yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralılar, Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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