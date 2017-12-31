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Ordu'da TIR'ın çarptığı genç kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ | 31.12.2017 17:06 | Son Güncelleme 11 saat önce

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'da yolun karşısına geçmeye çalışan 24 yaşındaki Betül Tarakçıoğlu, TIR'ın çarpması sonucu öldü.Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki Yeni Mahalle Kavşağı'nda meydana geldi. Yaya geçinden yolu karşıdan karşıya geçmeyen Betül Tarakçıoğlu, Ordu- Giresun karayolunda seyir halinde olan İsa K.'nin yönetimindeki 55 EM 479 plakalı TIR'ın çarpması sonucu öldü. 1 çocuk annesi olan Betül Tarakçıoğlu'nun cansız bedeni, otopsi işlemi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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