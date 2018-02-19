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Ordu’da trafik kazaları: 1 ölü, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2018 23:56 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.İlk kaza, Samsun-Ordu karayolu Karayolu Kayaca Mahallesi mevkis Çalışlar 9 Köprüsü’nde meydana geldi.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
İlk kaza, Samsun-Ordu karayolu Karayolu Kayaca Mahallesi mevkis Çalışlar 9 Köprüsü’nde meydana geldi. Nohut yüklü Yusuf Sadık (32) yönetimindeki 05 LN 414 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi. Kazada hayatını kaybeden sürücünün cesedi, Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 2.5 saat süren çalışmaları neticesinde sıkıştığı yerden çıkartılarak Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Samsun-Ordu karayolunda ulaşım kontrollü şekilde tek şeritten sağlanırken, yola dökülen nohutların temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.
İkinci kaza ise Evkaf Mahallesi’nde meydana geldi. Yusuf Tivin yönetimindeki 34 GM 7937 plakalı otomobil ile Uğurcan Gül yönetimindeki 52 D 7019 plakalı dolmuş çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Yusuf Tivin ile Ayşe Yeşil, Emirhan Yeşil, Şakir Yeşil ve Hamiye Ocak yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

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