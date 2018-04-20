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Ordu’da trafik kazası: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 20:05 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ulubey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Şahin Sarıkaya idaresindeki 52 AV 332 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Ordu’da trafik kazası: 1 ölü

Ordu’nun Ulubey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Şahin Sarıkaya idaresindeki 52 AV 332 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, Şahin Sarıkaya hayatını kaybederken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Ordu’da trafik kazası: 1 ölü

Ordu’da trafik kazası: 1 ölü

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