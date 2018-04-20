Ordu’da trafik kazası: 1 ölü

Ordu’nun Ulubey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Şahin Sarıkaya idaresindeki 52 AV 332 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, Şahin Sarıkaya hayatını kaybederken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.