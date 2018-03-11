Ordu’da trafik kazası: 1 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun-Ordu karayolu Dolunay Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuncer Bilgili yönetimindeki 34 EU 1841 otomobil kavşaktan önüne çıkan araca çarpmamak için kavşağın kenarında bulunan elektrik direğine çarptı ve yan yattı. Kaza sonucu araçta bulunan sürücü Tuncer Bilgili yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Fatsa Devlet Hastanesine sevk etti.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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