Ordu’da trafik kazası: 1 yaralı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Karacaömer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Furkan S. idaresindeki 52 PD 950 plakalı otomobil ile Cemal G.’nin kullandığı 52 DF 385 plakalı otomobil çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri intikal etti. 112 ekipleri kazada yaralanan Furkan S.’yi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesine götürdü.

Kazaya karışan araçlar çekici vasıtası ile olay yerinden kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.