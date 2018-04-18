Ordu’da trafik kazası: 2’si ağır 3 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sezai S. yönetimindeki 52 KC 138 plakalı otomobil ile 20 NH 277 plakalı otomobil Ordu-Samsun sahil yolu Bolaman Mahallesi’nde çarpıştı. Kazada Sezai S. yönetimindeki otomobil park halinde bulunan bir araca, daha sonra da bir ağaca çarparak durabildi. Kaza sonrası araca sıkışan sürücü Sezai S. ile araçta bulunan Murat D. ve Semra S. yaralandı. Kazazedeleri Ordu Büyükşehir Belediyesi Fatsa İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sıkıştıkları yerden çıkarttı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan sürücü Sezai S. ile Murat D.’nin sağlık durumumun ciddi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.