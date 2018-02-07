Ordu’da trafik kazası: 4 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, N.Ç.’nin kullandığı 52 LM 611 plakalı otomobil ile S.K. yönetimindeki 06 BT 1319 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan H.D. (42), H.Ç.(48), N.Ç. (21) ve şoför N.Ç. (49) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan H.D. Ordu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.