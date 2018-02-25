Ordu’da trafik kazası: 4 yaralı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, S.T. isimli sürücünün kullandığı hafif ticari araç, yolun kenarında duraklama yapan M.E.E. idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle her 2 araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalelerin ardından yaralıları şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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