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Ordu'da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 20:33 | Son Güncelleme

Nedim KOVAN/ULUBEY (Ordu) - ORDU'da traktörün yaklaşık 500 metrelik uçurumdan yuvarlanması sonucu sürücü Umut Güler (36) hayatını kaybetti.

Ordu'da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Nedim KOVAN/ULUBEY (Ordu) - ORDU'da traktörün yaklaşık 500 metrelik uçurumdan yuvarlanması sonucu sürücü Umut Güler (36) hayatını kaybetti.
Kaza bugün Ulubey ilçesi Şahinkaya Mahallesi Kızılen köprüsünde meydana geldi. Umut Güler'in kullandığı traktör kontrolden çıkarak yaklaşık 500 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada Umut Güler, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Ordu'da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

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