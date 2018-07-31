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Ordu'da tüpten sızan gazdan zehirlenen çift öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2018 21:32 | Son Güncelleme

ORDU’nun Akkuş ilçesinde, iddiaya göre mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlenen Senai ve Ümit Demir Türedi çifti, hayatını kaybetti.

Ordu'da tüpten sızan gazdan zehirlenen çift öldü

Mücahit GÜREL/ORDU, (DHA)- ORDU’nun Akkuş ilçesinde, iddiaya göre mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlenen Senai ve Ümit Demir Türedi çifti, hayatını kaybetti.
Olay, Akkuş ilçesi Karaçal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Senai (54) ve eşi Ümit Demir Türedi’den (56) haber alamayan yakınları, bugün saat 11.00 sıralarında oturdukları eve gitti. Kapıyı açıp içeri giren yakınları yatak odasında çiftin cansız bedenlerine ulaştı. Çiftin mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlendikleri iddia edildi. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında cenazeler otopsi yapılmak üzere Ordu Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Ordu'da tüpten sızan gazdan zehirlenen çift öldü

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