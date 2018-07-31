Ordu'da tüpten sızan gazdan zehirlenen çift öldü

Mücahit GÜREL/ORDU, (DHA)- ORDU’nun Akkuş ilçesinde, iddiaya göre mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlenen Senai ve Ümit Demir Türedi çifti, hayatını kaybetti.
Olay, Akkuş ilçesi Karaçal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Senai (54) ve eşi Ümit Demir Türedi’den (56) haber alamayan yakınları, bugün saat 11.00 sıralarında oturdukları eve gitti. Kapıyı açıp içeri giren yakınları yatak odasında çiftin cansız bedenlerine ulaştı. Çiftin mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlendikleri iddia edildi. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında cenazeler otopsi yapılmak üzere Ordu Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!
FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan YKS eleştirisi!
Ne yaptın sen Zehra! Babası telefonunu elinden alınca evden kaçtı
Esad rejimi de Türkiye'yi tehdit etti: Bütün toprakları alacağız
Ünlü Rus gazetesinden çok dikkat çekici Erdoğan analizi
Yeni iPhone'lara ait olduğu iddia edilen görüntüler Twitter'ı salladı!
ÖSYM, YSK sonuçlarına dair istatistiklerini yayınladı! YKS'de Türkiye olarak sınıfta kaldık!
Samsun'da yaşlı adamın öldüresiye dövüldüğü görüntüler kamerada! Tepkiler çığ gibi büyüyor
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koncuk: Kimse Meral Akşener'den 'adayım' demesini beklemesin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
Okuyucu Yorumları 0 yorum