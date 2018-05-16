Ordu'da uyuşturucu operasyonu : 3 tutuklama

ÜNYE (Ordu), (DHA) - ORDU'nun Ünye ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 970 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaptıkları istihbari çalışma sonucunda İstanbul'dan ilçeye uyuşturucu hap getirdikleri tespit edilen 3 kişiyi takibe aldı. Yapılan baskınla S.Ç., M.Ç .ve B.M., 970 uyuşturucu hapla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

