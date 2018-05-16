HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Ordu'da uyuşturucu operasyonu : 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 15:32 | Son Güncelleme

ORDU'nun Ünye ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 970 uyuşturucu hap ele geçirildi.

ÜNYE (Ordu), (DHA) - ORDU'nun Ünye ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 970 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaptıkları istihbari çalışma sonucunda İstanbul'dan ilçeye uyuşturucu hap getirdikleri tespit edilen 3 kişiyi takibe aldı. Yapılan baskınla S.Ç., M.Ç .ve B.M., 970 uyuşturucu hapla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARTNERÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyorÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyor
E-5 Karayolu'nda trafik magandası dehşeti! Bu görüntüye tepki yağıyorE-5 Karayolu'nda trafik magandası dehşeti! Bu görüntüye tepki yağıyor
Minibüs şarampole devrildi: 9 yaralıMinibüs şarampole devrildi: 9 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle sosyal medyayı sallayan Süleyman Çakır'a AK Parti 'sahip çıktı'

'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle sosyal medyayı sallayan Süleyman Çakır'a AK Parti 'sahip çıktı'

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

İsrail'den flaş Türkiye hamlesi!

İsrail'den flaş Türkiye hamlesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
E-5 Karayolu'nda trafik magandası dehşeti! Bu görüntüye tepki yağıyor

E-5 Karayolu'nda trafik magandası dehşeti! Bu görüntüye tepki yağıyor

'Eski sevgilim köpeğimi vermiyor' diye mahkemeye koştu

'Eski sevgilim köpeğimi vermiyor' diye mahkemeye koştu

56 bin lirasını bankta unutmuştu! Alanlara seslendi

56 bin lirasını bankta unutmuştu! Alanlara seslendi

İstanbul'da zehir tüccarlarına operasyon! Ölüm patroniçesi tutuklandı

İstanbul'da zehir tüccarlarına operasyon! Ölüm patroniçesi tutuklandı

Muş Valisi Aziz Yıldırım Vartolu nineyi kırmadı! Altın küpe için talimat verdi

Muş Valisi Aziz Yıldırım Vartolu nineyi kırmadı! Altın küpe için talimat verdi

2018'in en popüler seyahat rotaları

2018'in en popüler seyahat rotaları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.