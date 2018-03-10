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Ordu'da yanarak ölen çiftin cenazesi 2 hafta sonra toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2018 19:10 | Son Güncelleme

ORDU’nun Ünye ilçesinde 24 Şubat Cumartesi günü kaldıkları evde çıkan yangında ölen Nuri Usluoğlu (59) ve eşi Lütfiye Usluoğlu'nun (57) cenazeleri, otopsinin ardından bugün toprağa verildi.

Ordu'da yanarak ölen çiftin cenazesi 2 hafta sonra toprağa verildi

Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), (DHA)- ORDU’nun Ünye ilçesinde 24 Şubat Cumartesi günü kaldıkları evde çıkan yangında ölen Nuri Usluoğlu (59) ve eşi Lütfiye Usluoğlu'nun (57) cenazeleri, otopsinin ardından bugün toprağa verildi.
Olay, Ünye'nin Yüceler Mahallesi’nde 24 Şubat Cumartesi günü meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul’dan Ünye'ye gelen 8 çocuklu Nuri Usluoğlu ve Lütfiye Usluoğlu çiftinin kaldığı kırsal bölgedeki 2 katlı evde, gece saatlerinde belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangında can veren çiftin cansız bedenleri, sabah saatlerinde yakınları tarafından bulundu. Yapılan incelemenin ardından Usluoğlu çiftinin cenazeleri, cinayet şüphesi üzerine önce Ordu Adli Tıp Kurumu'na, ardından ise İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İncelemenin ardından savcılık geniş çaplı soruşturma başlatırken, otopsisi tamamlanan Nuri ve Lütfiye Usluoğlu'nun cenazeleri ailelerine teslim edildi.
Nuri ve Lütfiye Usluoğlu, Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan Güney Merkez Camii'nde ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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Ordu'da yanarak ölen çiftin cenazesi 2 hafta sonra toprağa verildiOrdu'da yanarak ölen çiftin cenazesi 2 hafta sonra toprağa verildiOrdu'da yanarak ölen çiftin cenazesi 2 hafta sonra toprağa verildi

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