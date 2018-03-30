Ordu’da yangın paniği

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 5 katlı bir binadan çıkan dumanlar itfaiyeyi alarma geçirdi.
Olay, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaptıkları inceleme sonucu, baca sisteminin kısa olmasından dolayı dumanların 5’inci kattaki boş daireye dolduğunu ve buradan dışarıya doğru yükseldiğini tespit etti. İncelemelerin ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı.
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