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Ordu’da yolda yürüyen genç kızın zorla kaçırılması kamerada

YAŞAM HABERLERİ | 12.02.2018 12:07 | Son Güncelleme

Ordu’da 22 yaşındaki bir kızın yolda yürürken zorla kaçırılması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ordu’nun Kumru ilçesinde 22 yaşındaki G.K. adlı genç kız, akşam saatlerinde eve doğru giderken bir araç kaldırıma çıkarak önünü kesti. Genç kız aracın gitmesini beklerken bir anda ortaya çıkan iki kişi genç kızı araca bindirerek kaçırdı. Bunu gören vatandaşlar aracın arkasından koşmak istediyse de başarılı olamadı.

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Polis ve jandarma ekipleri genç kızı kaçıranların peşine düşerken genç kızın Ergentürk Mahallesi’nde bir evde tutulduğu anlaşıldı. Genç kızın bir fırsatını bularak tutulduğu evden kaçtığı ve yakınlarda bir başka eve sığınarak güvenlik güçlerine haber verilmesini sağladığı belirlendi. Genç kızın kaçırma organizasyonunda 5 kişinin görev aldığı, kaçıranlar arasında bulunan bir kişinin genç kızla evlenmek istediği öğrenildi. Genç kız ise polisteki ifadesinde kendisiyle evlenmek isteyen kişiyi ilk kez gördüğünü söyledi.

Genç kızı kaçırdıkları belirlenen 5 kişinin ise kimliği belirlendi. Polis ve Jandarma 5 kişiyi her yerde arıyor.

İHA

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ordu genç kız kaçırılma anı kamera

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