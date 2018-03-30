Ordu’da zincirleme kaza: 2 öğrenci yaralı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 öğrenci yaralandı.
Olay, Şarkiye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samsun istikametinden gelen M.K. yönetimindeki 06 FT 09 plakalı kamyon, V.C. idaresindeki 52 DY 063 plakalı öğrenci minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle de öğrenci minibüsü, Ş.Y.’nin kullandığı 52 LC 747 plakalı hafif ticari araca vurdu. Kazada, minibüste bulunan 5 öğrenciden 2’si hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.
Polis ekipleri, kaza ile ilgili çalışma başlattı.
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