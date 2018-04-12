Ordu’da zincirleme kaza: 7 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erol Ş. yönetimindeki 55 K 6575 plakalı tır önce önünde seyir halinde bulunan ve öğretmenleri taşıdığı öğrenilen Ahmet Elbaşı’nın kullandığı 52 M 7938 plakalı servis minibüsüne, servis minibüsü de önündeki 34 PC 8549 plakalı otomobile çarptı. Kazada öğretmenleri taşıyan minibüsteki 7 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıktan sonra Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.