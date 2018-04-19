Ordu’daki FETÖ/PDY davaları

Ordu’da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 18 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalarda, 11’i tutuksuz, 7’si tutuklu olmak üzere 18 sanığın ifadeleri alındı.

Sanıklardan Ş.Y., duruşmada suçlamaları kabul etmezken, daha önce verdiği ifadeleri yineledi. Sanık hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün ceza verildi.

Tutuksuz yargılanan İ.T. bildiği her şeyi anlattığını, örgütte olduğundan dolayı pişmanlık duyduğunu belirtti. Sanığa, 1 yıl 6 ay ve 22 gün ceza verildi.

Sanıklardan M.T., ByLock programında adının geçtiğinden haberi olmadığını, herhangi bir toplantıya ev sahipliği yapmadığını iddia ederek, tahliyesini talep etti. 22 aydır tutuklu olan M.T.’nin duruşması farklı bir tarihe ertelendi.

Sanık Ö.F.U. ise duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Daha önceden verdiği ifadenin geçerliği olduğunu ifade ederek, İ.A. ile çalıştığı yerden parasını alamadığı için görüşmek istediğini, İ.A.’nın ise telefona bakmadığı ve yüz yüze karşılaşınca görüşmek için bir program kurduğunu iddia etti. Aynı duruşmaya tanık olarak SEGBİS sistemi olarak katılan İ.A. ise suçlamalar reddetti.

E.K. de derneğe bilerek üye olmadığını, sohbetlere de dini konular için dinleyici olarak katıldığını iddia ederek, suçlamaları reddetti.

Duruşmaya Mersin’den SEGBİS ile katılan E.A. ise suçlamaları kabul etmeyerek, savunma için süre istedi.

18 sanıktan 2’sinin mütalaasına karar verilirken, diğer sanıklar da suçlamaları reddederek, tahliyelerini istedi. Duruşmalar farklı tarihlere ertelendi.