HABER

Ordu’daki FETÖ/PDY davaları

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 14:45 | Son Güncelleme

Ordu’da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 18 sanığın yargılanmasına devam edildi.Ordu 2.

Ordu’da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 18 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalarda, 11’i tutuksuz, 7’si tutuklu olmak üzere 18 sanığın ifadeleri alındı.
Sanıklardan Ş.Y., duruşmada suçlamaları kabul etmezken, daha önce verdiği ifadeleri yineledi. Sanık hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün ceza verildi.
Tutuksuz yargılanan İ.T. bildiği her şeyi anlattığını, örgütte olduğundan dolayı pişmanlık duyduğunu belirtti. Sanığa, 1 yıl 6 ay ve 22 gün ceza verildi.
Sanıklardan M.T., ByLock programında adının geçtiğinden haberi olmadığını, herhangi bir toplantıya ev sahipliği yapmadığını iddia ederek, tahliyesini talep etti. 22 aydır tutuklu olan M.T.’nin duruşması farklı bir tarihe ertelendi.
Sanık Ö.F.U. ise duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Daha önceden verdiği ifadenin geçerliği olduğunu ifade ederek, İ.A. ile çalıştığı yerden parasını alamadığı için görüşmek istediğini, İ.A.’nın ise telefona bakmadığı ve yüz yüze karşılaşınca görüşmek için bir program kurduğunu iddia etti. Aynı duruşmaya tanık olarak SEGBİS sistemi olarak katılan İ.A. ise suçlamalar reddetti.
E.K. de derneğe bilerek üye olmadığını, sohbetlere de dini konular için dinleyici olarak katıldığını iddia ederek, suçlamaları reddetti.
Duruşmaya Mersin’den SEGBİS ile katılan E.A. ise suçlamaları kabul etmeyerek, savunma için süre istedi.
18 sanıktan 2’sinin mütalaasına karar verilirken, diğer sanıklar da suçlamaları reddederek, tahliyelerini istedi. Duruşmalar farklı tarihlere ertelendi.

Meral Akşener çok sert konuştuMeral Akşener çok sert konuştu
AK Parti'den erken seçim açıklamasıAK Parti'den erken seçim açıklaması
Avrupa Birliği'nden flaş karar: Adım adım üyeliğe doğru!Avrupa Birliği'nden flaş karar: Adım adım üyeliğe doğru!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çok ilginç mezarlık ilanı!

Çok ilginç mezarlık ilanı!

Esenyurt'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Esenyurt'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Asansör kapısına eli sıkışan çocuğun iki parmağı koptu

Asansör kapısına eli sıkışan çocuğun iki parmağı koptu

Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi

Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi

İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti

İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti

Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.