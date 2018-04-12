HABER

Ordu’daki FETÖ/PDY davası

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 13:57 | Son Güncelleme

Ordu’da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, sözde ‘Ordu ili sıkı yönetim komutanı’ olması planlanan eski Albay Y.Ö.’nün yargılanması sürüyor.Ordu 2.

Ordu’da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, sözde ‘Ordu ili sıkı yönetim komutanı’ olması planlanan eski Albay Y.Ö.’nün yargılanması sürüyor.
Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olması halinde sözde ’Ordu ili sıkıyönetim komutanı’ olması planlanan ve Y.Ö. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu olduğu Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden katıldı. Duruşmada, tanıkların beyanları da SEGBİS ile dinlendi.
Hakkında, ‘Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme’, ‘Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme Dışında Başka Suç İşleme’ ve ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan dava açılan Y.Ö.’nün duruşması devam etti. Duruşmaya, SEGBİS ile katılan tanıklardan Avukat N.B., Y.Ö. ile boşanma davası ile daha önceden görüştüğünü, kendisinin İzmir’de yaşadığı için davayı kabul etmediğini ve farklı bir bağlantısının olmadığını iddia etti. Kendisinin benzer suçlardan tutuksuz yargılandığını öne süren N.B., Y.Ö.’nün FETÖ üyesi olup olmadığını bilmediğini, avukat olduğu için Y.Ö.’ye 24 Haziran tarihinde cep telefonu ile ‘yakalama ve ifade vermeye’ ilişkin dosya göndermiş olabileceğini savundu.
Y.Ö. ise o tarihte herhangi bir dosya almadığını ileri sürdü.
Tanıklardan S.D. ise Ankara’da tanıdık vasıtası ile tanıştığı Y.Ö.’ye 15 Temmuz gecesi "Bu durumdan haberin var mıydı?" şeklinde mesaj yazacakken, yanlışlık sonucu "Bu durumdan haberin vardı" şeklinde mesaj gönderdiğini iddia ederek, kendisi ile aynı gün telefonda görüşüp, neler olduğunu öğrenmek istediğini ileri sürdü.
Y.Ö. de S.D.’ye "Yok" şeklinde cevap vererek, kendisinin de durumu haberlerden öğrenmeye çalıştığını, bunların da bilirkişi raporlarında mevcut olduğunu iddia etti.
Tanık M.P. ise 10 Haziran 2016 tarihinde Y.Ö. ile farklı bir sebeple mesajlaştığını, kendisini çok tanımadığını öne sürdü.
Sanık suçlamaları kabul etmezken, duruşma farklı bir tarihe ertelendi.

DEAŞ'ın celladı yakalandı!DEAŞ'ın celladı yakalandı!
İYİ Parti'den flaş ittifak açıklaması: Anlaştık!İYİ Parti'den flaş ittifak açıklaması: Anlaştık!
Askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı varAskeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

Araç sahiplerine kötü haber! Bir büyük zam daha...

Araç sahiplerine kötü haber! Bir büyük zam daha...

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakim köye böyle geldi

Hakim köye böyle geldi

Deve güreşi yaptıranlara hapis cezası geliyor!

Deve güreşi yaptıranlara hapis cezası geliyor!

Amcasının istismarından kaçtı! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı

Amcasının istismarından kaçtı! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı

Markette sucuk 'çalan' kediye kafes cezası verdiler!

Markette sucuk 'çalan' kediye kafes cezası verdiler!

Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler

Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler

WhatsApp fotoğrafını beğenmediği sevgilisini öldürdü!

WhatsApp fotoğrafını beğenmediği sevgilisini öldürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.