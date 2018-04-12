Ordu’daki FETÖ/PDY davası

Ordu’da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, sözde ‘Ordu ili sıkı yönetim komutanı’ olması planlanan eski Albay Y.Ö.’nün yargılanması sürüyor.

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olması halinde sözde ’Ordu ili sıkıyönetim komutanı’ olması planlanan ve Y.Ö. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu olduğu Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden katıldı. Duruşmada, tanıkların beyanları da SEGBİS ile dinlendi.

Hakkında, ‘Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme’, ‘Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme Dışında Başka Suç İşleme’ ve ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan dava açılan Y.Ö.’nün duruşması devam etti. Duruşmaya, SEGBİS ile katılan tanıklardan Avukat N.B., Y.Ö. ile boşanma davası ile daha önceden görüştüğünü, kendisinin İzmir’de yaşadığı için davayı kabul etmediğini ve farklı bir bağlantısının olmadığını iddia etti. Kendisinin benzer suçlardan tutuksuz yargılandığını öne süren N.B., Y.Ö.’nün FETÖ üyesi olup olmadığını bilmediğini, avukat olduğu için Y.Ö.’ye 24 Haziran tarihinde cep telefonu ile ‘yakalama ve ifade vermeye’ ilişkin dosya göndermiş olabileceğini savundu.

Y.Ö. ise o tarihte herhangi bir dosya almadığını ileri sürdü.

Tanıklardan S.D. ise Ankara’da tanıdık vasıtası ile tanıştığı Y.Ö.’ye 15 Temmuz gecesi "Bu durumdan haberin var mıydı?" şeklinde mesaj yazacakken, yanlışlık sonucu "Bu durumdan haberin vardı" şeklinde mesaj gönderdiğini iddia ederek, kendisi ile aynı gün telefonda görüşüp, neler olduğunu öğrenmek istediğini ileri sürdü.

Y.Ö. de S.D.’ye "Yok" şeklinde cevap vererek, kendisinin de durumu haberlerden öğrenmeye çalıştığını, bunların da bilirkişi raporlarında mevcut olduğunu iddia etti.

Tanık M.P. ise 10 Haziran 2016 tarihinde Y.Ö. ile farklı bir sebeple mesajlaştığını, kendisini çok tanımadığını öne sürdü.

Sanık suçlamaları kabul etmezken, duruşma farklı bir tarihe ertelendi.