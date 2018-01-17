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Ordulu şehitlerin ailelerine acı haber ulaştı

YAŞAM HABERLERİ | 17.01.2018 18:30 | Son Güncelleme 51 dakika önce

Nedim KOVAN- Ali YAZAN/ ORDU (DHA) - ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde düşen CN-235 tipi askeri nakliye uçağında şehit olan 3 askerden Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa ile Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı'nın Ordu'daki aileleri, acı haberle yıkıldı.

Eşi ve 2 kız çocuğu ile birlikte Eskişehir'de yaşayan Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa'nın şehit olduğu haberi Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde Kaymakam Mehmet Yapıcı ve askerlerden acı haberi alan baba Sebahattin Karamustafa ile anne Nezaket Karamustafa gözyaşlarına boğuldu. Anne Nezaket Karamustafa, "Canım yavrum, senin bu haberinimi alacaktım, iki kuzumu kime bıraktın yavrum, gururlu oğlum" diyerek ağıt yaktı.

Taziyeleri kabul eden baba Sebahattin Karamustafa, şehit oğluyla dün telefonda görüştüklerini belirterek, "Eskişehir'deydi, en son dün görüştük. Dün sınavı vardı, çok iyi geçtiğini söyledi. Bir sıkıntı yoktu. İki kızı vardı" dedi.

Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı'nın Altınordu'ya bağlı Yaraşlı Mahallesi'nde yaşayan annesi İnci, babası Mehmet Şefik Odabaşı çiftine de acı haber verildi. Şehit Ali Şahin Odabaşı'nın evli ve 2 çocuğu olduğu belirtildi.

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