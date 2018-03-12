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Ordu'ya şehit ateşi düştü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 23:28 | Son Güncelleme

EŞİNİN ŞEHİT OLDUĞUNA KİMSE İNANDIRAMADI Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde devam eden 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 29 yaşındaki Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart'ın acı haberi Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde oturan eşi Ayşe Kart'a da verildi.

Ordu'ya şehit ateşi düştü (2)

EŞİNİN ŞEHİT OLDUĞUNA KİMSE İNANDIRAMADI
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde devam eden 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 29 yaşındaki Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart'ın acı haberi Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde oturan eşi Ayşe Kart'a da verildi. Karşısında askeri yetkilileri gören Ayşe Kart, "Hayır ölmedi, yaralı o gelecek" diye gözyaşı döktü.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nda Cinderes bölgesinde şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart'ın acı haberi, Kırklareli'in Babaeski ilçesinde oturan eşi Ayşe Kart'a askeri yetkililer ve Babaeski Kaymakamı Hasan Özarslan tarafından verildi. Askerleri karşısında görünce şoka giren Ayşe Kart, başsağlığı dileyenlere '"Eşim ölmedi yaralı o eve gelecek" diye karşılık verdi.
112 Sağlık ekiplerince sakinleştirilmeye çalışan Ayşe Kart uzun süre eşi Taner Kart'ın şehit olduğunu kabullenemedi. Askerler ve komşuları Ayşe Kart'ın Atatürk Mahallesi 66'ncı sokaktaki apartmanını Türk bayraklarıyla donattı. Şehit Kart'ın balkonuna da büyük Türk Bayrağı asılırken, şehit evine taziyeye Kırklareli Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar Garnizon Komutan Tank Albay Coşkun Önal, Babaeski Kaymakamı Hasan Özarslan ve Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı geldi. Belediye Başkanı Hacı, söylenecek bir şey olmadığını belirterek, "Çok acı bir olay, şu anda konuşulacak bir şey yok. Maalesef böyle bir olay gerçekleşti. Askerimiz şehit oldu. Yeni evlenmişler, eşi ilk anda tabi kabul edemiyor. Sağlık personeli ve komutanlarımız var. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.
GÜÇLÜKLE İKNA OLDU
Evde uzun süren çabaların ardından minibüsle İstanbul'da, oradan da uçakla Ordu'ya gitmeye ikna edilen Ayşe Kart, arkadaşı ve askeri yetkililerle birlikte araca bindi. Oldukça bitkin ve üzgün olduğu görülen Ayşe Kart'ın eşi Taner Kart ile geçen Haziran ayında evlendiği ve geçici görevin sona ermesine 15 gün kaldığı öğrenildi.
Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/BABAESKİ(Kırklareli),(DHA)-

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Ordu'ya şehit ateşi düştü (2)Ordu'ya şehit ateşi düştü (2)Ordu'ya şehit ateşi düştü (2)Ordu'ya şehit ateşi düştü (2)

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