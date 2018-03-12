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Ordu'ya şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 23:45 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde devam eden 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart'ın (26) acı haberi memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Mücahit GÜREL /ÜNYE (Ordu), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde devam eden 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart'ın (26) acı haberi memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde devam eden 'Zeytin Dalı Harekatı'nda Ordu'nun Akkuş ilçesi nüfusuna kayıtlı, 1 yıllık evli olan Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart, Cinderes bölgesinde görevdeyken el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Taner Kart'ın acı haberi Ünye ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Ünye Kaymakamı Hüseyin Güney ve askeri yetkililer Nurlu ile İlhan Kart çiftine acı haberi verirken, şehidin baba evinin olduğu sokağada Türk Bayrağı asıldı. Şehidin eşi Ayşe Kart'ın İstanbul'da olduğu, kendisinin Ünye'ye geleceği belirtildi.

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